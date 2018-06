Acidente congestiona sentido Castelo da Marginal do Tietê Um engavetamento envolvendo três caminhões e dois veículos de passeio causou congestionamento no fim da manhã desta sexta-feira, 13, na Marginal do Tietê. O acidente, sem vítimas, aconteceu por volta das 11h45, na pista expressa sentido Castelo Branco, próximo à ponte da Vila Guilherme. Os veículos ocupavam três faixas de rolamento da marginal e, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente causou lentidão de seis quilômetros, chegando até a Ponte Aricanduva, onde outro acidente ajudou a complicar o trânsito na região. Por volta das 12h15, um motociclista sofreu um acidente na Ponte Aricanduva e foi socorrido por um helicóptero da polícia militar. Ele foi levado ao pronto-socorro do Tatuapé, com fraturas expostas nas pernas.