Acidente de avião mata todas as 10 pessoas a bordo em Angola Um avião se chocou contra uma montanha perto da cidade angolana de Huambo, matando todas as 10 pessoas a bordo, disse no sábado a agência de notícias portuguesa Lusa. A Lusa citou uma fonte próxima ao governo angolano dizendo que duas das vítimas eram portuguesas. O diretor do centro nacional de aviação de Angola informou que o clima ruim pode ter causado o acidente. O avião pertencia a uma empresa que opera vôos charter em Angola. O King Air B200 deixou Luanda rumo a Huambo, cidade a 450 km a sudeste da capital angolana. (Henrique Almeida)