Acidente de caminhão causa congestionamento na Dutra Um acidente envolvendo um caminhão causou lentidão na Rodovia Presidente Dutra, na manhã desta quinta-feira, 8, na pista sentido São Paulo, na região de Guarulhos. O veículo tombou e derrubou parte da carga no acostamento, por volta das 7h30. O motorista do caminhão teve ferimentos e foi levado ao Pronto-Socorro do Jardim Maria Dirce. A curiosidade dos motoristas e as pistas escorregadias causaram lentidão. Também no sentido São Paulo, o motorista encontrava congestionamento na pista expressa, na região de Guarulhos, na altura do km 222. A lentidão chegou a cinco quilômetros às 9 horas. No outro sentido, indo para o Rio de Janeiro, eram quatro quilômetros de lentidão, na altura do km 219. Régis Bittencourt A Rodovia Régis Bittencourt apresentava três pontos de alagamentos, nas regiões de Taboa da Serra e Itapecerica, na manhã desta quinta-feira, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Os motoristas que utilizavam a rodovia, por volta das 9 horas, para chegar a São Paulo encontraram uma das faixas da via interditadas devido ao alagamento, na altura dos km 287, 282 e 270. O congestionamento chegava a três quilômetros, no km 287, segundo a PRF.