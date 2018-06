Acidente de caminhão interdita km 44 da rodovia Anchieta A rodovia Anchieta teve um trecho interditado, na altura do km 44 da pista sul, que segue para o litoral, devido à colisão entre um caminhão e uma ambulância de resgate da Ecovias. A via foi interditada às 9 horas desta sexta-feira. A ambulância da concessionária, que estava prestando socorro a um motociclista que havia caído na rodovia, foi atingida por um caminhão que perdeu o controle, mas não houve vítimas. Nesta manhã, o sistema Anchieta-Imigrantes, que dá acesso ao litoral paulista, opera normalmente no esquema 5x5. A descida é feita pela pista sul da rodovia dos Imigrantes e pista sul da via Anchieta. Para o retorno à capital, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.