Acidente de carro deixa cinco mortos e dois feridos no Rio Cinco pessoas morreram e outras duas ficaram feridas na madrugada desta quarta-feira, 23, vítimas de um acidente de carro na Avenida das Américas, Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Segundo os bombeiros, o grupo estava em um Astra em alta velocidade quando o veículo se chocou com a traseira de um caminhão, que estava parado numa das pistas, a serviço da prefeitura. Testemunhas contaram que o carro não freou ao se aproximar do caminhão. A violência da batida chegou a arrancar o eixo de uma das rodas traseiras do caminhão. Robson de Oliveira Monteiro e Rosane de Farias Rocha, ambos de 26 anos, Gerlene Jane Mizael da Silva e Maria Carolina de Souza Silva, ambas com 20, e Alexandre Ferreira Bernardes, de 35, morreram na hora. Letícia Rosa Lessa, de 26 anos, foi levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, próximo ao local, e encontra-se em estado de observação. Já Natália Coelho, de 25 anos, sofreu traumatismo craniano, contusão pulmonar e respira com ajuda de aparelhos. Ela está internada em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul da cidade.