Acidente de carro mata cinco jovens em Minas Gerais Cinco pessoas morreram num acidente entre um caminhão e um carro na BR-135, perto de Curvelo, na região Central de Minas Gerais. Os mortos são três homens e duas mulheres com idades entre 18 e 25 anos. Todos estavam no carro, um Fiat Marea com placas de Aracaju (SE), que bateu de frente com um caminhão, no quilômetro 611 da rodovia. O acidente ocorreu por volta de 2h deste sábado. Apesar das placas de outro estado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os cinco jovens mortos na batida são de Corinto, cidade que fica a 47 quilômetros de Curvelo. Ainda não há informações oficiais, mas é provável que eles estivessem retornando de faculdades em Curvelo. As vítimas são Antônio Eder de Almeida Junior, de 18 anos, que dirigia o carro; Luana Carla Lima, de 21; Bárbara Costa Damásio, também de 21 anos; Riordan Santana, de 25; e Valquer Carlos de Oliveira, de 21. O choque com o caminhão foi tão forte que a Polícia Rodoviária teve dificuldades em identificar quem dirigia o Fiat, o que só foi feito com a ajuda de peritos da Polícia Civil. O motorista do caminhão, João de Andrade Pereira, de 35 anos, saiu ileso do acidente.