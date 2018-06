Acidente de carro mata prefeito de Monteirópolis Um acidente, no final da noite de quinta-feira, 22, envolvendo um Space Fox e um microônibus da empresa Real Alagoas, provocou a morte do prefeito de Monteirópolis, José Ailton Nogueira Mota (PSB), 48 anos; da mulher dele, Maria Adeilda Santos, 27 anos; da filha Maria Fernanda, 2 anos; e da sobrinha, Bruna Maria dos Santos, 20 anos. O acidente ocorreu em um trecho da rodovia AL-220, próximo ao município de Campo Alegre, no Agreste de Alagoas, a 160 quilômetros de Maceió. Alguns passageiros do microônibus, que fazia a linha Maceió/Arapiraca, sofreram ferimentos leves e foram atendidos na Unidade de Emergência do Agreste, mas estão foram de perigo. Segundo soldados do Corpo de Bombeiros de Arapiraca, que realizaram o socorro aos feridos, o motorista do ônibus fugiu do local do acidente. O impacto da batida foi tão grande que o carro dirigido pelo prefeito ficou praticamente destruído e foi arrastado para um canavial. Chovia na região no momento do acidente. Os bombeiros comentaram ainda que não dava para saber de quem foi a culpa. Eles comentaram que só a perícia é quem vai dizer de quem foi a culpa pelo acidente. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal de Arapiraca e foram liberados na manhã desta sexta para o sepultamento. O enterro do prefeito está marcado para sábado em Maceió. José Ailton cumpria seu primeiro mandato como prefeito de Monteirópolis, que fica a 218 quilômetros da capital. Ele foi eleito em 2004, com 2.353 votos (61% do total de votos válidos). Antes, foi vice-prefeito na gestão 1997/2000 da prefeita Leonor Monteiro, com quem rompeu politicamente e acabou com a dobradinha na eleição de 2000.