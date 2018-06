Acidente de Herbert Vianna foi causado por falha em ultraleve

SÃO PAULO - O músico Hebert Vianna não teve culpa no acidente de ultraleve que o deixou paraplégico e matou sua mulher Lucy Needham Vianna em 4 de fevereiro de 2001. Essa foi a resolução do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). A sentença proferida na última quarta-feira, 6, aponta a fabricante de ultraleves W.D. Flugzeugleichtbau como a responsável pelo acidente.

"Pouco importa o valor. O que ele queria era a declaração de responsabilidade" da empresa, declarou o advogado de Herbert, Ronaldo Cramer Veiga. "Ele não teve culpa nenhuma. O acidente ocorreu por defeito na fabricação. Ele quer mostrar para os filhos esse processo. É a prova que ele não teve nenhuma culpa", reforçou Veiga. A indenização é de R$ 400 mil.

A defesa conta que conseguiu até mostrar que a empresa fabricante do ultraleve fez um recall logo após o acidente. A perícia detalhada durou dois anos e foi feita pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). "Em temperaturas acima de 40 graus, o material que reveste a cauda acaba se rompendo", conta o advogado. Herbert sofreu o acidente durante as altas temperaturas do verão do Rio de Janeiro.