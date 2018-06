Acidente de ônibus deixa 18 turistas argentinos feridos no RS

Pelo menos 18 turistas argentinos ficaram feridos após um acidente na rodovia BR-290, na região de Santo Antônio de Patrulha, próximo à Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na madrugada desta quinta-feira, 7. De acordo com a polícia rodoviária federal, por volta das 3h30, o ônibus da empresa Flecha Bus, que seguia de Buenos Aires, na Argentina, para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, tombou no canteiro central da rodovia, na altura do km 38. Duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas ao Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. Outras cinco tiveram ferimentos leves e 11 passaram por avaliação médica, segundo a PRF. Segundo a PRF, acredita-se que o motorista tenha dormido ao volante.