Acidente de ônibus deixa 29 feridos no centro do Rio

Um acidente de ônibus deixou 29 pessoas feridas no centro no Rio na tarde desta terça-feira, 28. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo da Viação Ocidental bateu entre duas pilastras da Avenida Rodrigues Alves, na pista sentido centro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 27 vítimas foram levadas para o Hospital Souza Aguiar, onde a maioria passava por exames. Dessas, ao menos quatro estavam em estado grave, incluindo uma criança e o motorista do ônibus. Outras duas pessoas foram levadas para o Hospital Miguel Couto, mas a secretaria não tinha informações sobre o estado de saúde delas.