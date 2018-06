Acidente de ônibus deixa nove feridos na zona leste Nove pessoas ficaram feridas, depois da colisão entre um ônibus e um carro na Avenida Vila Ema, na região da Vila Prudente, por volta das 7h50 desta terça-feira. Segundo a São Paulo Transporte (SPtrans), o automóvel realizou uma conversão brusca na via e o coletivo, que vinha no sentido contrário, não conseguiu frear. Após a colisão, o ônibus ainda bateu em um poste. Os motoristas e sete passageiros do coletivo, que faz a linha 574C Terminal São Mateus - Divisa São Caetano, apresentaram ferimentos leves. Equipes do Corpo de Bombeiros os encaminharam aos hospitais Sapopemba, Heliópolis, Jardim Iva e Vila Alpina.