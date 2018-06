Acidente de ônibus deixa um morto e três feridos no Rio O acidente entre um ônibus e um veículo de passeio deixou uma pessoa morta e três feridas na rodovia Niterói-Manilha, na divisa com Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, 16. O acidente aconteceu por volta das 6 horas, na altura do km 296 da rodovia. O carro estava parado na pista sentido Niterói quando um ônibus bateu em sua traseira. A pessoa, ainda não identificada, que estava no banco do carona do carro, morreu na hora. O trânsito era desviado por uma via lateral, pois o viaduto foi interditado.