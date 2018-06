Acidente de ônibus mata motorista e passageiros em Minas

FRANCA - Um acidente registrado na madrugada desta quarta-feira, 25, envolvendo um ônibus interestadual deixou três mortos e 31 feridos no quilômetro 838 da Rodovia Fernão Dias (BR-381), no município de São Sebastião da Bela Vista, em Minas Gerais.

O veículo da Viação Cometa havia saído às 22h45 de Belo Horizonte com destino a São Paulo, mas por volta das 3h15 deu uma freada brusca e, em seguida, foi parar em um barranco ao lado da pista e despencou na ribanceira, terminando por tombar no meio do mato quatro metros abaixo. Dos feridos, três estão internados em estado grave em Pouso Alegre, em Minas Gerais.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não chovia na região no momento do acidente e a visibilidade era boa. Parte dos feridos foi levada para Varginha, em Minas Gerais. No socorro, foram usadas mais de dez viaturas de resgate dos bombeiros, do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e da Autopista, concessionária da rodovia.

Entre os passageiros constam crianças e idosos. As vítimas fatais foram identificadas como sendo o motorista do ônibus e dois passageiros, uma mulher de 63 anos e um homem de 51 anos. Até o fim da manhã desta quarta-feira a Cometa não havia se manifestado a respeito do desastre.