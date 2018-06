Acidente de ônibus mata oito em SC

Daniela do Canto, estadão.com.br

Pelo menos oito pessoas morreram em um acidente de ônibus às 19h30 de domingo, 19, na altura do km 65 da BR-282, em Rancho Queimado-SC. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus vindo da Argentina com 33 passageiros e dois motoristas caiu em uma ribanceira de aproximadamente 60 metros de altura e capotou várias vezes.

O ônibus transportava senhoras de idade e retornava de Balneário Camboriú com destino à Província de Missiones, na Argentina. Entre as 35 pessoas que estavam no ônibus, 32 eram mulheres e três homens.

Até a 0h30, segundo a PRF, oito pessoas haviam morrido no local e ainda havia vítimas graves presas nas ferragens. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), dos Bombeiros e da PRF continuam o trabalho de resgate.