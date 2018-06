Acidente de ônibus mata quatro pessoas em Niterói

Quatro pessoas morreram em um acidente de ônibus esta manhã em Niterói, na região metropolitana do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta de 8 horas, o motorista perdeu o controle do coletivo, saiu da pista e bateu em um poste. Com o impacto um transformador se soltou e caiu sobre o ônibus, que pegou fogo. A prefeitura informou que as vítimas foram o motorista, o cobrador, uma mulher e uma criança.

Dois dos corpos ficaram carbonizados. Um homem, identificado pelos bombeiros como Emerson da Silva Brito, ficou ferido e foi levado para o Hospital Azevedo Lima, em Niterói. O acidente aconteceu na rua Dr. March, no Barreto, bairro residencial da cidade. O ônibus da Viação Mauá ia para São Gonçalo, também na região metropolitana do Rio.