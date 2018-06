Acidente de ônibus no norte de Minas Gerais deixa 11 mortos

BELO HORIZONTE - Subiu para onze o número de mortos em acidente com ônibus clandestino ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 19, na BR-251 próximo a Salinas, na região norte de Minas Gerais, cidade a 640 quilômetros de Belo Horizonte. O desastre ocorreu por volta das 4h em trecho sinuoso da rodovia. O ônibus partiu de São Paulo e seguia para Euclides da Cunha (BA), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As primeiras informações divulgadas pela corporação indicavam nove mortes. Na tarde desta segunda, porém, em atualização, a polícia anunciou o aumento de óbitos para onze. Entre os mortos estão duas crianças de um e três anos. O total de feridos é de aproximadamente 20. A PRF em Montes Claros informou que o ônibus não tinha autorização para realizar a viagem, trafegando, portanto, de maneira clandestina.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros, também na região norte do Estado, a cerca de 200 quilômetros do local do acidente. A equipe de legistas do instituto foi aumentada hoje para seis profissionais (três médicos e três assistentes). Normalmente o IML da cidade trabalha diariamente com um médico e um assistente. Até as 15h, os corpos ainda não haviam chegado a Montes Claros.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal em Montes Claros, ainda não é possível registrar o número exato de feridos por não haver confirmação de todos os hospitais da região que receberam as vítimas. É certo, no entanto, que a maior parte foi encaminhada para Salinas.

O motorista do ônibus fugiu do local do acidente e, até o momento, não se apresentou à polícia, que investiga as causas do desastre. A suspeita é que o condutor do veículo, por estar em alta velocidade, tenha perdido o controle da direção. A BR-251 dá acesso à BR-116, conhecida como Rio-Bahia.