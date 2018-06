Acidente de ônibus no Paraná deixa 16 universitários feridos

Atualizado às 13h45

SÃO PAULO - Dezesseis estudantes da Universidade Federal do Paraná (UFPR) ficaram feridos em um acidente de ônibus em Campina Grande do Sul, no Paraná, na madrugada desta segunda-feira, 8. De acordo com o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da universidade, o ônibus, da empresa Pluma, seguia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior de São Paulo - onde ocorreu o 3º Congresso Nacional da Assembleia dos Estudantes Livres (Anel) -, para Curitiba.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teria cochilado e perdido o controle do veículo, que subiu em um barranco e tombou. O acidente aconteceu por volta de 4h15 no quilômetro 24 da BR-116.

No ônibus, estavam o motorista e 26 estudantes. Ninguém ficou gravemente ferido. O DCE informou que os alunos foram encaminhados ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul.