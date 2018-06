Acidente de trânsito em Manaus deixa 15 mortos

Corrigida às 23h25

MANAUS - A cidade de Manaus decretou luto oficial de três dias após a morte de 15 pessoas em um acidente de trânsito envolvendo um caminhão a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e um micro-ônibus de transporte público ocorrido na noite dessa sexta-feira, por volta das 20h (horário local), na avenida Djalma Batista, zona centro-sul. Entre as vítimas estão uma grávida e uma criança de um ano e seis meses. Bombeiros tentaram antecipar o parto, mas o bebê não resistiu.

Na manhã deste sábado, 29, o marceneiro aposentado Domingos Messias de Souza, de 60 anos, faleceu no Hospital Pronto Socorro João Lúcio, na zona leste. Ele foi uma das sete vítimas encaminhadas ao João Lúcio, outras seis pessoas estão internadas no pronto socorro 28 de Agosto na zona centro-sul. A Secretaria Estadual de Saúde (Susam) emitiu nota pedindo que a população evite os hospitais onde as vítimas estão sendo atendidas e procurem outros Serviços de Pronto Atendimento (SPA) da capital.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM) colhidas com testemunhas o caminhão estava em alta velocidade na pista contrária, perdeu o controle, ultrapassou o meio-fio e na contramão chocou-se com o micro-ônibus. Cinco peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil (PC) estiveram no local para colher informações sobre o acidente. Ainda não há previsão de laudo.

A Seminf ainda não sabe dizer qual o serviço o caminhão estava realizando no momento do acidente. Segundo a Secretaria de Comunicação de Manaus (Semcom) o prefeito Artur Neto (PSDB) chegou à Manaus por volta das 3h da manhã e está visitando os hospitais locais para prestar apoio aos sobreviventes e familiares. Toda a despesa com funerária e enterro das vítimas serão custeadas pela prefeitura de Manaus.

"Todos nós ficamos chocados com o que aconteceu. É uma mistura de emoção com revolta. Ainda não temos as causas do acidente, mas queremos dar toda a ajuda necessária aos familiares destas pessoas que foram atingidas por um acidente tão trágico", disso o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Na madrugada deste sábado o IML divulgou lista com os nomes das vítimas: Rosangela Cardoso Costa (39), Robert da Cunha Moraes (26), Adriane da Silva Fernandes (20), Lincoln Oliveira de Souza (21) Ricardo Oliveira (idade não confirmada), Ozaias Costa de Almeida (idade não confirmada), Quézia Guedes de Souza (24), Clarice Gomes Pires (58), Luis Miguel Guedes de Souza (1 ano e 6 meses), João Jorge Duarte Pires (56), Carlos Alberto da Silva Silveira (50), Tânia Mara da Rocha (50), Sebastião Alves de Araújo (50), e Gabriela Teles Messias (26). Grávida, o bebê de Gabriela não sobreviveu ao parto de emergência.