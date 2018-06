Acidente de trânsito fere 12 crianças em Pinhais-PR

CURITIBA - Pelo menos 21 pessoas, a maioria crianças, precisaram de atendimento médico em razão de um acidente com uma van escolar nesta terça-feira, 22, por volta das 13 horas, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

De acordo com os socorristas, três crianças foram levadas ao hospital com ferimentos mais graves, incluindo traumatismo craniano. A Delegacia de Polícia Civil de Pinhais instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente que envolveu a van e um automóvel.

As primeiras informações são de que o automóvel teria invadido a via preferencial e acertado a van, que tombou de lado após atravessar o canteiro central. O veículo arrastou-se no asfalto por cerca de cinco metros. Além dos ferimentos nas crianças, alguns parentes que foram até o local passaram mal e também precisaram de atendimento. A última criança foi retirada às 14 horas, em um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. O acidente aconteceu próximo ao Colégio Ney Aminthas de Barros Braga, que seria a parada final.