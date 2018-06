Acidente deixa 11 feridos em Santo André, no ABC Um acidente que envolveu um micro-ônibus e um Ômega deixou onze feridos nesta madrugada em Santo André, no ABC paulista. O carro bateu de frente com o micro-ônibus da Empresa de Transportes Públicos (ETP), na Avenida Queiroz Filho, no centro do município. Os quatro ocupantes do automóvel ficaram presos entre as ferragens e receberam atendimento médico no local. Sete pessoas que estavam no coletivo ficaram levemente feridas. O motorista do coletivo contou aos bombeiros que o motorista do Ômega entrou pela contramão em alta velocidade. Todos os feridos foram levados para o Centro Hospitalar de Santo André. Uma das ocupantes do carro ainda está internada em estado grave.