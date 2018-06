Acidente deixa 12 mortos e 13 feridos em Teófilo Otoni (MG)

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo um micro-ônibus fretado, com 22 passageiros, por volta das 18h45 de sexta-feira, 8, na MG-342, em Teófilo Otoni (MG), na Região do Vale do Mucuri, no leste mineiro, deixou um saldo de pelo menos 12 pessoas mortas e 13 feridas.

O veículo, que caiu em uma ribanceira, segundo a Polícia Civil, havia saído da cidade de Frei Gaspar e seguia para Itambacuri, onde ocorre uma Micareta - carnaval fora de época. Várias das vítimas iriam trabalhar na festa. O veículo teria saído da pista numa curva em um trecho conhecido como Morro do Samambaia. Chove há três dias na região e a pista estava escorregadia.

O motorista do micro-ônibus está entre os mortos. Os feridos foram encaminhados para os hospitais Santa Rosália e Raimundo Gobira, em Teófilo Otoni, cujo Instituto Médico Legal (IML) recebeu os corpos. Os dados do acidente foram encaminhados à delegacia de Teófilo Otoni.

Morreram Thaís Pacheco da Silva, de 19 anos, Rosana Teixeira Passos, 29, Adelina de Matos Neiva Rodrigues, 46, Maira Vieira, 19, Maria Vilma Pacheco, 30, Natália Burkzem Rodrigues, 26, Sueli Gomes Burkzem, 54, Vilmar Pereira de Magalhães, 37, Rubiana Fernandes Meireles, 19, Jailton Ramalho de Souza, 42, Maria Helena Lopes, 26, e Iarque Nunes Miranda, de 33 anos.

Continuam internados Altemilson Ramalho dos Santos, 35 anos, Maurício Alves dos Santos, 24, Bruno Rodrigues Santana, 19, Jacques Celso Leal Guimarães, 34, Silvano Alves dos Santos, 27, Edinei Rodrigues Chaves de Carvalho, 31, Marcia Vieira, 32, Maurício do Carmo Neto, 31, Elivaldo Pacheco Silva, 25, Simone Rodrigues Batista, 25, Rafael Souza da Silva, 25, Thalita Ramalho Santos, 18, e Adimilson de Souza Araújo Júnior, 17.

Texto atualizado às 03h58