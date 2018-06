Acidente deixa 12 mortos em rodovia estadual do Maranhão

SÃO LUÍS - Um grave acidente envolvendo uma caminhonete modelo GM D-10 e um caminhão que era usado para carregar pedras deixou um saldo de 12 mortos e quatro feridos. A tragédia aconteceu no inicio da noite desta terça-feira, 29, no interior do Maranhão em uma rodovia estadual (MA-303) que liga os municípios de Bacuri e Apicum-Açu, localizados a cerca de 527 quilômetros da capital São Luís.

De acordo com as primeiras informações divulgadas, cerca de 30 estudantes, entre 15 e 18 anos de idade, eram transportados na caminhonete para o povoado de Mandragoa. Com a colisão, o veículo caiu em uma ribanceira.

Equipes de socorro foram encaminhadas pela Secretaria de Saúde, além do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) e de ambulâncias de cidades próximas. Algumas vítimas foram levadas para Bacuri e outras foram encaminhadas para municípios vizinhos.

Os corpos das vítimas já foram resgatados do local do acidente, apesar da dificuldade de acesso.

Em nota de pesar, a governadora Roseana Sarney (PMDB) disse que está garantido apoio imediato e envio de equipes da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Secretaria de Educação (Seduc) para o local. “Ficamos todos muito tristes com essa tragédia, que abala não só as famílias de Bacuri, mas de todo o Maranhão”, afirmou na nota.