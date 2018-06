Acidente deixa 13 feridos na Anhangüera Um acidente nesta madrugada deixou 13 feridos na Rodovia Anhangüera, em Jundiaí, a 60 quilômetros de São Paulo. De acordo com a Autoban, concessionária do Sistema Anhangüera/Bandeirantes, um ônibus e dois caminhões colidiram por volta das 4h30, no sentido interior/capital, na altura do quilômetro 56. Apesar do acidente, a Autoban informa que o tráfego é normal em todo o sistema. Quem viaja agora pela Rodovia Castello Branco em direção a São Paulo encontra quatro quilômetros de morosidade no trecho urbano da cidade. A lentidão ocorre entre os quilômetros 17 e 13 em razão do excesso de veículos. Na Rodovia Presidente Dutra os motoristas também enfrentam morosidade, no sentido Rio-São Paulo. O tráfego está pesado entre os quilômetros 220 e 217, em Guarulhos, e desde o quilômetro 228 até o 231, já na chegada à capital paulista. O motivo é o grande número de carros. Trânsito na Capital O trânsito ficou carregado na manhã desta sexta-feira em São Paulo. Às 8h30 a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava 68 quilômetros de lentidão em toda a cidade, para uma média no horário de 55 quilômetros. Pelo menos dois acidentes contribuíram para piorar a situação. Um deles ocorreu na Marginal Tietê, sentido Penha-Lapa, entre as pontes do Limão e Freguesia do Ó, na pista local. Um carro bateu em um poste. Funcionários da Eletropaulo estão no local fazendo os reparos, pois há risco de queda do poste. Duas faixas permanecem interditadas. Não há informações sobre vítimas. O outro acidente aconteceu por volta das 7h35, na Rua Silva Bueno, na altura da Rua dos Patriotas, no Ipiranga, zona sul da cidade. Quatro carros se chocaram naquele trecho e três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Às 11 horas, o índice de lentidão registrado pela CET foi de 36 quilômetros, número abaxio da média do horário, que é de 48 quilômetros.