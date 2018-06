Acidente deixa 13 mortos e 23 feridos em MG O feriado de Carnaval começou trágico nas estradas estaduais de Minas Gerais. No final da noite de sexta-feira, 16, um grave acidente deixou 13 mortos e 23 feridos, todos ocupantes de um ônibus da Viação Pássaro Verde, que se chocou contra uma carreta carregada de bobinas de papel. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão ocorreu por volta das 23h, no quilômetro 41 da rodovia estadual MG-262, entre as cidades de Mariana e Ponte Nova. O ônibus saiu da rodoviária de Belo Horizonte pouco antes das 19h com destino ao município de Ervália, na região da Zona da Mata. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual e o Corpo de Bombeiros, em um trecho de descida, nas proximidades do trevo da cidade de Acaiaca, o motorista do ônibus, Rogério Theodoro Pereira, de 31 anos, tentou fazer uma ultrapassagem, mas não conseguiu desviar da carreta, que seguia em sentido contrário. O ônibus bateu lateralmente na carroceria da carreta. No momento do acidente, havia pelo menos 36 pessoas no interior do veículo - sendo 33 passageiros e três tripulantes. De acordo com os militares que estiveram no local da batida, as bobinas de papel - cada uma com um peso estimado de mais de duas toneladas - se desprenderam da carreta e atingiram o ônibus. Ao todo, a carreta carregava nove bobinas. A violência do impacto impressionou os responsáveis pelo socorro às vítimas e pelo resgate dos corpos. A lateral esquerda do ônibus ficou completamente destruída. "O ônibus tentava ultrapassar na curva, num local proibido", afirmou o cabo da PRE, Guaracy Soares Batista. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas e serão divulgadas oficialmente após o laudo da perícia. O motorista do ônibus, outros dois funcionários da empresa Pássaro Verde - um auxiliar de viagem e um aprendiz - e dez passageiros morreram no local. O condutor da carreta - que não havia sido identificado - saiu ileso do acidente. Ele foi levado para a delegacia de Ponte Nova, onde prestou depoimento. Segundo a Polícia Civil, os 23 feridos, muitos em estado grave, foram levados para dois hospitais da cidade. Os trabalhos de remoção e socorro se estenderam pela madrugada. Neste sábado pela manhã, familiares das vítimas fatais se concentravam no Hospital Nossa Senhora das Dores, onde estava sendo feito o reconhecimento dos corpos. Até o início da tarde, o relatório completo com os nomes das vítimas fatais e dos feridos não havia sido divulgado. O Estado não conseguiu contato com algum representante da Pássaro Verde em Belo Horizonte. Em outra rodovia estadual - a LMG 808 -, duas pessoas morreram no início da manhã deste sábado em um acidente na cidade de Contagem, região metropolitana da capital mineira. De acordo com a Polícia, por volta das 5h, um automóvel Gol se chocou com um caminhão. O motorista e um passageiro do carro faleceram no local. Outra passageira sofreu ferimentos graves e foi levada para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.