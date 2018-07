Acidente deixa 2 mortos na Régis Bittencourt Duas pessoas morreram e outra ficou ferida após uma van bater na traseira de uma carreta Mercedes Benz, que estava parada na altura do km 388 da Rodovoa Régis Bittencourt, em Miracatu, interior de São Paulo. Sidnei Souza da Silva, 33, e Laurisa de Souza Silva, 25, morreram no local. Rafael Venâncio Monteiro, 21, foi levado ao Hospital de Miracatu. As 3 vítimas estavam na perua. A Polícia Rodoviária ainda não sabe explicar como o motorista da van bateu na carreta.