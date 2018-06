Acidente deixa 26 Km de congestionamento na Rio-Santos São Paulo, 15 - A Rodovia Rio-Santos ficou fechada nos dois sentidos por quase duas horas neste domingo por conta de um acidente envolvendo um ônibus e dois automóveis. Apesar da liberação das pistas, houve um congestionamento de 26 quilômetros no sentido Santos-Rio no início da noite. O acidente ocorreu na ponte que passa sobre o Rio São Francisco, em Santa Cruz (RJ) e deixou três feridos, sendo dois em estado grave. As vítimas foram levadas para o Hospital Pedro II. Há reflexos do engarrafamento na Avenida Brasil, uma das vias de acesso da rodovia Rio-Santos na capital fluminense. As informações são da rádio CBN.