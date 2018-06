Acidente deixa 26 mortos na BR-282, em Santa Catarina

SÃO PAULO - O acidente na Rodovia BR-282, no km 640, no município de Descanso, em Santa Catarina, ocorrido na madrugada desta sexta-feira, 5, deixou 26 mortos e pelo menos 22 feridos graves, segundo a Polícia rodoviária Federal.

A colisão frontal aconteceu por volta das 3h15, logo depois de uma curva, entre um caminhão bi-trem, que transportava pranchas de madeira, e um ônibus de turismo, da empresa Nyland, que levava 47 passageiros do município de Santo Cristo, no Rio Grande do Sul, em excursão para Marechal Cândido Rondon, no Paraná.

Entre os mortos está o motorista da carreta, Fernando Zanetti Furtado, de 29 anos, uma passageira do caminhão, e o motorista do ônibus. A rodovia permaneceu totalmente fechada para o trânsito até por volta das 8h30, quando uma pista foi liberada. Ela foi totalmente desbloqueada às 9h30, segundo a PRF. Os 22 feridos grave, todos do ônibus, foram levados para o Hospital Regional de São Miguel do Oeste.

Prefeitura atende familiares de vítimas

A prefeitura de Santo Cristo montou um centro de assistência aos familiares dos mortos na tragédia rodoviária de Santa Catarina na Linha Salto, no interior do município, neste sábado.

As vítimas do acidente moravam na localidade e estavam viajando para Marechal Cândido Rondon, no Paraná, onde participariam de um torneio de boliche e de atividades festivas com a comunidade local. A notícia da tragédia provocou grande comoção no município de 14 mil habitantes, localizado no noroeste do Rio Grande do Sul, e especialmente na localidade onde viviam as vítimas, formada por algumas dezenas de famílias.

Além de enviar assistentes sociais e psicólogos para a Linha Salto, a prefeitura está preparando o velório coletivo e vai decretar luto oficial. O governo do Estado também se mobilizou, enviando peritos para auxiliar no reconhecimento dos corpos.

Histórico de tragédias

Na mesma região, um duplo acidente deixou 27 mortos e feriu outras 90, em outubro de 2007. Na ocasião, duas horas depois da colisão de um ônibus com uma carreta, um caminhão, aparentemente sem freios, furou barreiras, arrastou 15 carros e atingiu equipes de resgate, jornalistas e curiosos.

Texto atualizado às 13h12.