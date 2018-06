Acidente deixa 3 mortos na BR-381 em MG

SÃO PAULO - Três pessoas morreram, por volta das 18h30 de segunda-feira, 14, após um Astra Hatch, de São Lourenço (MG), rodar na pista, invadir a faixa contrária de rolamento e atingir um caminhão Volkswagen, modelo 8140, de Oliveira (MG), no quilômetro 137 da BR-381 em Piranguinho, no sul mineiro, a 430 quilômetros de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia no momento do acidente. O motorista do caminhão ainda tentou desviar do Astra saindo para o acostamento, mas o veículo de passeio acabou indo de encontro ao veículo de carga.

Morreram M.T.B, de 48 anos, condutor do Astra; Camila L. C., 22, grávida de 7 meses; e T. C. B., 24. Os dois jovens morreram no local, já o motorista do Astra ainda foi levado para Hospital de Santa Rita do Sapucaí. O caminhoneiro saiu ileso. A P.R.F. não divulgou a identificação completa das vítimas.