Acidente deixa 3 mortos na Rio-Santos Um acidente ocorrido na madrugada de ontem na Rodovia Rio-Santos deixou três mortos e sete feridos. Um microônibus bateu de frente com um Escort na altura do km 462, em Angra dos Reis (RJ). Morreram o motorista do carro, José Luiz de Castro, de 46 anos, a mulher, Mariângela, e o filho, de 9 meses. Os sete feridos estavam no microônibus. Eles tiveram lesões leves e foram levados ao pronto-socorro. A Polícia Rodoviária acredita que Castro tenha dormido ao volante.