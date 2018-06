Acidente deixa 36 feridos na BR-251, em Minas Gerais

SÃO PAULO - Um acidente entre dois ônibus e uma carreta deixou 36 pessoas feridas na noite de segunda-feira, 18, na altura do km 500 da BR-251, entre as cidades de Montes Claros e Francisco Sá, em Minas Gerais.

Entre os feridos, 34 tiveram ferimentos leves e dois foram levados para hospitais da região em estado grave, por volta das 23h30. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Montes Claros e para o Hospital Aroldo Tourinho.

De acordo com informações iniciais, o motorista de um dos ônibus bateu na traseira do caminhão. Em seguida, o segundo ônibus perdeu o controle da direção e também se envolveu no acidente.