Acidente deixa 4 mortos e 22 feridos na BR-101, em Sergipe

SÃO PAULO - Quatro pessoas morreram e 22 ficaram feridas em um grave acidente na Rodovia BR-101, na região de Capela, em Sergipe, na manhã desta terça-feira, 29.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um ônibus que transportava trabalhadores rurais de Alagoas com destino a Sergipe, trafegava pela rodovia quando o pneu dianteiro estourou, no km 38, próximo ao povoado de Pirunga.

O motorista perdeu o controle da direção, fazendo com que o ônibus invadisse o sentido contrário da rodovia e colidisse frontalmente com um caminho caçamba. Com o impacto, o motorista do caminho Aloísio Lisboa do Nascimento e o motorista do ônibus, Walderan Jos dos Santos, de 22 anos, morreram na hora.

Outros dois passageiros do ônibus, ainda não identificados, não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente. Além deles, outras 22 pessoas sofreram ferimentos.