Acidente deixa 5 mortos em rodovia de Minas

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Cinco pessoas morreram na manhã desta segunda-feira, 19, em um acidente na Rodovia BR-251, na região de Salinas, em Minas Gerais.

Um automóvel de passeio colidiu frontalmente com um caminhão, na altura do km 310, por volta das 9 horas. O motorista do caminhão, Antonio Aparecido de Freitas, de 42 anos, não sofreu ferimentos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo de passeio sem motivo aparente, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o caminhão.

Os cinco ocupantes do veiculo morreram. Judite Santos da Silva, de 33 anos, Edivania Alves de Lima, de 36 anos, V. F. J., 9 anos, C. da S. R., de 9 anos, e Eliana Silva Santos, 21 anos.