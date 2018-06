Acidente deixa 5 mortos na BR-101 em Santa Catarina

Cinco pessoas morreram, no final da tarde de sábado em um acidente envolvendo dois veículos de passeio na altura do quilômetro 370 da BR-101, no município de Içara, no litoral sul catarinense, a 190 quilômetros de Florianópolis.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Corsa com placas de Araranguá (SC), que seguia em direção ao Estado gaúcho, ficou desgovernado e bateu contra a mureta de proteção da pista. O condutor de uma Caravan Chrysler, com placas de Joinville (SC), não conseguiu desviar do Corsa e, após atingir o veículo da frente, saiu da pista e caiu em um barranco lateral.

Morreram no local Vilson Pra Vitório, 47 anos, Carmen Montezano, de 49, Rose Alano Euzébio, de 46, todos ocupantes do Corsa; e Isabel Fernandes, de 53 anos, passageira da Caravan. O motorista da Caravan, Air Alexandre Fernandes, de 36 anos, morreu no Hospital São José, em Criciúma. Albertina Vitório, 51 anos, e outras quatro pessoas, entre elas uma menina de 12 anos, foram encaminhadas ao mesmo hospital.