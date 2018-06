Acidente deixa 6 mortos na BR-116 em SC

Seis pessoas morreram no início da madrugada deste sábado, 12, em um acidente envolvendo um veículo de passeio, um utilitário esportivo e uma carreta na altura do quilômetro 61 da BR-116 em Papanduva (SC), a 360 quilômetros de Florianópolis, no norte catarinense.

Quatro das seis vítimas ocupavam o carro menor, com placa de Papanduva (SC), morreram no local carbonizadas, pois o veículo pegou fogo segundos após a colisão. O acidente envolveu também uma caminhonete com placa de Lages (SC), e uma carreta de Limeira (SP). Não se sabe ainda qual dos veículos foi responsável pelo acidente.

Os dois ocupantes da caminhonete também morreram no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas ainda não foram identificadas, mas a princípio não haveria crianças entre elas. O motorista da carreta sofreu ferimentos leves. Equipes da concessionária Autopista e policiais rodoviários da base de Santa Cecília (SC) fazem o atendimento às vítimas.