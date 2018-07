Acidente deixa 7 mortos e 35 feridos na Régis em SP Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um grave acidente deixou pelo menos 7 pessoas mortas e 35 feridas, por volta das 4h30 desta manhã, na Rodovia Régis Bittencourt, na altura do km 365, em Miracatu, região do Vale do Ribeira paulista. Um ônibus da Viação 1001 que seguia em direção à capital paulista bateu contra um caminhão Volvo, que seguia no sentido contrário. O motorista do Volvo havia perdido a direção e deixou o caminhão atravessado na pista, sendo atingido logo em seguida pelo ônibus. O trecho do acidente é de pista única com mão dupla de tráfego. A pista está totalmente interditada e o congestionamento passa dos 8 quilômetros em ambos os sentidos. O Corpo de Bombeiros, juntamente com agentes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, da Régis, levaram as vítimas aos pronto-socorros da região.