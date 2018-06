Acidente deixa cinco feridos graves na Régis Bittencourt Cinco pessoas ficaram gravemente feridas na manhã desta segunda-feira, 19, após um acidente com um ônibus, na Rodovia Régis Bittencourt. Por volta das 5 horas, o motorista perdeu o controle do veículo, que acabou caindo numa ribanceira, na altura do km 366, na região de Miracatu. O ônibus ia para São Paulo e cinco pessoas ficaram gravemente feridas e pelo menos dez tiveram ferimentos leves. Não havia congestionamentos no local, pois as pistas não foram interditadas. Dutra O excesso de veículos e a chuva fina que caía em São Paulo e na região metropolitana ajudavam a complicar o trânsito na Rodovia Presidente Dutra. O motorista que utilizava a rodovia para chegar à capital encontrava vários pontos de congestionamento; o pior deles estava na região de Guarulhos. Às 8h30, eram sete quilômetros de trânsito parado, na altura do km 222 da pista lateral. No outro sentido, no km 219, a lentidão chegava a dois quilômetros. A chegada à capital estava mais tranqüila, com apenas um quilômetro de lentidão, mas no interior foram registrados três pontos de parada. Em São José dos campos, eram três quilômetros de trânsito carregado na altura do km 146 e dois na altura do km 154. Em Jacareí, a lentidão chegava a um quilômetro, no sentido Rio de Janeiro.