Acidente deixa cinco mortos e 28 feridos no Paraná Cinco pessoas morreram e 28 ficaram feridas, três em estado grave, em um acidente entre dois caminhões e um ônibus ocorrido no início da noite de segunda-feira, 12, na BR-153, entre Jacarezinho (PR) e Ourinhos (SP), a 390 quilômetros de Curitiba, no norte do Paraná. Os mortos estavam no ônibus que transportava trabalhadores de uma usina de álcool e açúcar de Jacarezinho. Um dos caminhões carregava uma moenda de cana, que pesa aproximadamente 19 toneladas. Com o impacto, o equipamento de aço atravessou o pára-brisa do ônibus atingindo os passageiros. Havia 40 pessoas no ônibus. Logo depois, outro caminhão acabou batendo nos veículos acidentados. A rodovia ficou interditada até por volta de uma e meia da madrugada.