Acidente deixa cinco mortos e dois feridos em estrada do PR

O acidente entre um veículo e uma caminhonete deixou cinco mortos na manhã desta quarta-feira, 11, na rodovia BR-376, no Paraná. O acidente aconteceu na altura do km 221, na região de Apucarana. As cinco pessoas que morreram estavam dentro do veículo, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual. Outras duas pessoas ficaram feridas. A rodovia não foi interditada e apenas uma pequena lentidão atrapalhou a viagem dos motoristas.