Acidente deixa cinco mortos e dois feridos em estrada do PR

Cinco pessoas de uma mesma família morreram e outras três permaneciam em estado grave no Hospital Providência, em Apucarana, no norte do Paraná, depois de um acidente com dois carros na manhã desta quarta-feira, 11, na estrada que faz a ligação entre os municípios de Jandaia do Sul e Cambira. As oito pessoas estavam em veículo, com placas de Cambé, município próximo a Londrina. Segundo as informações da polícia, o veículo dirigia-se para Campo Mourão e foi atingido por uma caminhonete, conduzida por Giovani Diego Bagatini, de 20 anos, que foi autuado por homicídio culposo. A polícia instaurou inquérito para investigar as causas do acidente. Pelos primeiros levantamentos, a camionete, provavelmente em alta velocidade, teria batido no veículo em uma curva. O veículo teve uma das laterais totalmente destruída, enquanto a caminhonete tombou. À polícia, Bagatini negou a alta velocidade e alegou que havia neblina no momento do acidente. Ele estava viajando de Maringá para Apucarana, depois de fazer vestibular. Morreram na hora do acidente o condutor do veículo, Alicio Gonçalves de Castilho, de 37 anos; sua filha Ester Maria Frauzino Gonçalves de Castilho, de 7 anos; sua sobrinha Fabiana Aparecida Braga de Castilho, de 15 anos; a cunhada dele, Denilza Rodrigues Frauzino, de 23 anos; e o filho dela, Alisson Gabriel Frauzino, de 2 anos. Estavam internados Creuza Frauzino de Castilho, de 30 anos, mulher do motorista; seu filho Paulo Rafael de Castilho, de 1 ano e 10 meses; e sua sobrinha, Samara Aparecida Rodrigues Frauzino, de 11 anos. Texto alterado às 17h57 para acréscimo de informações.