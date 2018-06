Acidente deixa cinco mortos e quatro feridos no Sul Cinco pessoas morreram na madrugada deste sábado em um acidente no quilômetro 214, na BR-386, no município Tio Hugo. Ficaram gravemente feridas mais quatro pessoas. O acidente envolveu um automóvel Renault, uma camionete Parati e um caminhão Scania. Morreram João Nestor Mariussi, 48 anos; Francine Picolli, 23; Andriele Sartori, 19; Sandra Duarte e Iolanda da Silva Cassiamani, 39.