Acidente deixa cinco mortos na BR-290, no Rio Grande do Sul

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Subiu para cinco o número de mortes, entre elas o de duas crianças, causadas por um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira, 26, na Rodovia BR-290, na região de Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul, entre um carro argentino e um ônibus da viação Planalto.

O ônibus, que fazia o trecho são Gabriel/Livramento, bateu de frente com um veículo Zafira argentino, na altura do km 457, por volta das 8 horas. Todos os mortos estavam na Zafira, entre eles a motorista Letícia Noemi de Buck Santin, Gustavo André Ferraro, Mathias Nahuel, de 18 anos, André Lucas Ferraro, de 11 anos, Thiago Benjamin Ferraro, de 3 anos,

O sexto passageiro do automóvel, Lucia Belém, de 16 anos, teve lesões graves e foi conduzida ao Hospital local, juntamente com mais sete vítimas, ocupantes do ônibus, entre eles, o condutor. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito segue em meia pista.

Texto atualizado às 11h26