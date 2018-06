Acidente deixa cinco mortos na BR-365, em Minas

Cinco pessoas, todas com 18 anos, morreram em um acidente na Rodovia BR-365, entre Uberlândia e Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro, no fim da tarde desta sexta-feira, 4.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as cinco vítimas fatais estavam em um Gol, que seguia para Ituiutaba. O veículo bateu de frente com um caminhão, por volta das 18 horas. Após a batida, o carro rodopiou e bateu em uma carreta. O trânsito ficou congestionamento no local, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.

Em outra colisão frontal, entre um caminhão e um Vectra, ocorrido na manhã desta sexta-feira, 5, uma pessoa morreu na Rodovia BR-381, na região de São Gonçalo do Rio Abaixo.