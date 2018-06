Acidente deixa dois mortos e três feridos na Rio-Santos Duas pessoas morreram e três ficaram feridas, à 0h30 desta quinta-feira, numa colisão frontal entre um Fiat Tempra e um Chevrolet Celta, na altura do quilômetro 386 da Rodovia Rio-Santos, trecho localizado no bairro de Santa Cruz, na zona oeste da capital fluminense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, às 3h30 a pista já havia sido liberada para o tráfego e não chovia no momento do acidente. As vítimas foram encaminhadas pelos Bombeiros para os prontos-socorros dos hospitais estaduais Rocha Faria, Pedro II e para o Hospital Escola São Francisco de Assis, da UFRJ. O caso será registrado no 36º Distrito Policial, de Santa