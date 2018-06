Acidente deixa moradores sem luz na zona oeste A região da Rua Heitor Penteado, próximo à Avenida Pompéia, no Sumarezinho, zona oeste de São Paulo, vai ficar sem energia elétrica na tarde desta terça-feira, 29. O motivo foi a colisão de um caminhão-baú contra um poste na altura do número 1.393 da avenida, por volta das 10 horas. Ninguém ficou ferido. Segundo a Eletropaulo, a partir das 14h15 uma parte da região ficará sem luz por cerca de 30 minutos, até as 14h45, para manobra técnica. Já o trecho da Rua Heitor Penteado, entre as ruas Paulistânia e Caiowaá, ficará em energia elétrica até as 17 horas, para o conserto da fiação e troca do poste e do transformador.