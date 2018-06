Acidente deixa nove mortos e 18 feridos em estrada de Minas

Nove pessoas morreram e 18 ficaram feridas em um acidente com um ônibus na BR-381, em Minas Gerais. O veículo havia saído de Vitória (ES) na noite de quarta-feira, 15, com destino a Belo Horizonte, levando 26 passageiros e um motorista, e tombou por volta das 4h30 da manhã, no quilômetro 350 da rodovia, num trecho localizado entre os municípios de João Molevade e São Gonçalo do Rio Abaixo, na região Central de Minas Gerais. O ônibus pertencia à empresa Viação Penha. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisou pedir apoio do Corpo de Bombeiros de Minas para retirar alguns dos corpos das ferragens do ônibus e resgatar os feridos. Foram usadas seis viaturas e um helicóptero na operação. Os nove corpos já foram resgatados e identificados. As vítimas são foram Aender José Muniz, de 33 anos; Antônio Honorato da Silva, 61; Virgílio Salvador, 51; Valdomiro José dos Santos, 56; Arlem Alves Tavares, 39; Elias Almeida Siqueira, 34; Ricardo Xavier de Gouveia, 44; Maria José Barbosa, 66, e Manoel Raimundo dos Santos Fagundes, 44. A maior parte dos feridos foi levada para os hospitais na região, porém um dos sobreviventes - cuja identidade não foi revelada - foi resgatado em estado grave e levado para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, que está melhor estruturado para fazer atender vítimas de acidentes. Matéria ampliada às 15h08