Acidente de ônibus deixa dez mortos e 24 feridos no Paraná

CASCAVEL - Uma tentativa de assalto no início da madrugada deste sábado, 9, resultou em um grave acidente na BR-369, no trecho entre Mamborê e Ubiratã, no Noroeste do Paraná. Dez pessoas morreram e pelo menos 24 ficaram feridas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.

Com placas de Dracena (SP), o ônibus de turismo seguia de Presidente Prudente (SP) com destino para Foz do Iguaçu (PR). De acordo com a PRF, o veículo transportava 30 passageiros que iam fazer compras no Paraguai. Ele teria cruzado a pista e colidido frontalmente contra uma árvore, partindo-se ao meio.

O acidente ocorreu por volta de 1h45 da madrugada, no quilômetro 403 da BR-369. O local da tragédia fica a 25 quilômetros de Campo Mourão. Entre os mortos estão cinco homens e quatro mulheres. Não havia crianças a bordo.

Alguns ocupantes do ônibus relataram aos policiais que teriam sido acordados pelo barulho de disparos de arma de fogo, momentos antes de o motorista perder o controle do veículo, indicando uma possível tentativa de assalto.

A PRF informou que dois veículos estariam envolvidos na tentativa do assalto. Ainda não é possível dizer se o motorista do ônibus foi baleado. Ele está entre os mortos. Os feridos foram removidos por equipes do Samu para os hospitais em Campo Mourão e Ubiratã.

A Polícia Militar da região, Polícia Rodoviária Federal e Policia Civil de Mamborê, compareceram no local para auxiliar no atendimento. Até o momento, não se tem informações sobre os assaltantes que teriam tentado assaltar este veículo.

Com o acidente, a pista da BR-369 ficou interditada até as 4h30 da madrugada deste sábado, 09, quando meia pista foi liberada ao fluxo de veículos.

O ônibus pertence à empresa Manobra Turismo, cujo proprietário estaria entre as vítimas feridas. Uma verificação preliminar da PRF aponta que o veículo não tinha autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para realizar a viagem.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Campo Mourão, que aguarda a chegada das famílias para fazer o reconhecimento e em seguida a liberação dos corpos. As vítimas são os passageiros Salvador Eduardo dos Santos, Adriana Rodrigues, Ana Paula Silva, Marco Aurélio Naufal, Fátima Stella Galdino, Marcos Vinícius Canhola, Regina Aparecida Boneme e os motoristas do ônibus, Claudio Cordeiro e Elisio Cordeiro. A décima vítima ainda não foi identificada. Os feridos estão internados em hospitais de Campo Mourão e cidades vizinhas.