Acidente deixa nove mortos e 24 feridos no Triângulo Mineiro Um acidente na noite de quinta-feira no quilômetro 853 da BR-365, próximo à cidade de Santa Vitória, a 750 quilômetros de Belo Horizonte, deixou nove mortos e 24 feridos. Um ônibus da empresa Eucatur, que vinha de Aripuanã, no Mato Grosso, com destino a São Paulo, bateu de frente em uma carreta desgovernada, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual. O motorista do caminhão, Luis Carlos Coelho, de 63 anos, disse à polícia que dois animais teriam invadido a pista, o forçando a frear bruscamente. Com isso, ele teria perdido o controle do veículo e se chocado com o ônibus, que pegou fogo na hora. Luis Carlos sofreu apenas ferimentos leves. O motorista do ônibus e oito passageiros morreram na hora; as idades das outras pessoas que teriam falecido não foram divulgadas. O restante dos passageiros conseguiu escapar pela saída de emergência do veículo. Os 24 feridos foram encaminhados para hospitais de Santa Vitória e Iuiutaba, na região. Do total, 15 estavam em estado grave. Há ainda a suspeita de mais uma vítima fatal no local do acidente, para onde se dirigiu o corpo de bombeiros na manhã desta sexta-feira. A Policia informou que o tráfego estava normalizado nos dois sentidos da rodovia. Acidentes marcaram a semana Este é o terceiro acidente de maior gravidade somente esta semana nas estradas mineiras. Na segunda-feira, um ônibus que transportava 55 pessoas, dentre elas 50 estudantes de duas escolas de BH tombou numa curva da BR-262 próximo a Bela Vista, a cerca de 90 quilômetros de BH, causando a morte de uma adolescente de 17 anos. Na terça-feira, outras três pessoas morreram em uma colisão entre uma carreta e uma ambulância na BR-381, no trevo de Barão de Cocais, também a 90 quilômetros da capital.