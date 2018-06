Acidente deixa quatro feridos na 23 de Maio Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na Avenida 23 de Maio, zona sul de São Paulo, no começo da tarde de ontem. O motorista de um veículo de passeio perdeu o controle do carro próximo do Viaduto Beneficência Portuguesa. Um dos feridos foi socorrido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar. Os demais, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), foram levados aos Hospitais das Clínicas e Vergueiro. A pista ficou interditada por meia hora.