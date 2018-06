Acidente deixa quatro mortos e oito feridos na Bahia Quatro pessoas morreram e oito ficaram feridas num acidente envolvendo uma ambulância e um caminhão, ocorrido na noite de ontem na rodovia BA-032, no município de Angüera. A ambulância transportava 12 pessoas de Salvador para o município de Central, a 506 quilômetros da capital baiana. Conforme informaram patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual que estiveram no local do acidente, a colisão foi provocada pelo motorista do caminhão da empresa Café Maratá, que teria manobrado para entrar no acesso da cidade de Angüera sem dar sinal e esperar o tráfego que vinha em sentido contrário. A ambulância bateu de frente na lateral do caminhão matando quatro ocupantes do veículo. Os feridos, cinco em estado grave, foram transportados para o Hospital Clériston Andrade na cidade de Feira de Santana. O motorista do caminhão fugiu do local e ainda não foi identificado.