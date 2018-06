Acidente deixa quatro mortos em estrada de Minas Gerais

Belo Horizonte - Quatro pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas em acidente entre um carro e um caminhão neste sábado, 29, na MG-050 próximo a Pimenta, Região Centro-Oeste de Minas, a 235 quilômetros de Belo Horizonte. As informações são da Polícia Militar Rodoviária do estado em Divinópolis, também na Região Centro-Oeste.

A batida foi de frente, por volta das 6h30. As quatro pessoas que morreram estavam estavam no carro. Todas faleceram na hora. Entre os feridos, um era ocupante do veículo e o outro motorista do caminhão. A polícia não informou os nomes dos mortos e o hospital para onde foram encaminhados.

Um pouco mais cedo, em Pompéu, na Região Central de Minas, a 164 quilômetros da capital, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em batida envolvendo dois caminhões na MG-164. O acidente ocorreu por volta das 4h. Os dois motoristas morreram na hora. Os feridos estavam um em cada caminhão e foram encaminhados para o hospital de Pompéu, em estado grave.